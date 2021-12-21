Во Львове с признаками отравления госпитализировали четырех детей - они накануне праздновали день Святого Николая.

На День Святого Николая работники приюта привели 26 детей в ресторан.

Спустя который период времени четырем подросткам в возрасте от 13 до 16 лет стало плохо, передает "unian".

Они жаловались на тошноту, боль в животе и слабость - детей госпитализировали в инфекционную больницу.

Еду специалисты отобрали на анализ.

О результатах проверки станет известно через несколько дней. Работники Госпродпотребслужбы уже выявили нарушения санитарных норм и в ресторане, и в приюте.

Ранее сообщалось, что вХарьковской области внучка с бабушкой отравились угарным газом - появились подробности инцидента.

Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.

С диагнозом отравление угарным газом женщина 1953 года рождения и девочка 2018 года рождения были доставлены в Изюмскую центральную районную больницу.

Предварительно, причиной отравления стало неисправное печное отопление.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".