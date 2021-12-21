На День Святого Николая работники приюта привели 26 детей в ресторан.
Спустя который период времени четырем подросткам в возрасте от 13 до 16 лет стало плохо, передает "unian".
Они жаловались на тошноту, боль в животе и слабость - детей госпитализировали в инфекционную больницу.
Еду специалисты отобрали на анализ.
О результатах проверки станет известно через несколько дней. Работники Госпродпотребслужбы уже выявили нарушения санитарных норм и в ресторане, и в приюте.
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Ранее сообщалось, что вХарьковской области внучка с бабушкой отравились угарным газом - появились подробности инцидента.
Об этом стало известно из ежедневного отчета об оперативной обстановке в Харьковской области.
С диагнозом отравление угарным газом женщина 1953 года рождения и девочка 2018 года рождения были доставлены в Изюмскую центральную районную больницу.
Предварительно, причиной отравления стало неисправное печное отопление.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".