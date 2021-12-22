Тринадцать пожарных машин тушили масштабный пожар на Винничине. В ГСЧС рассказали подробности инцидента, а также появились фото с места ЧП.

Пожар вспыхнул в среду, 22 декабря, около 2.55 в селе Селище Винницкого района, сообщили спасатели. Огонь распростроанился на площади 900 квадартнхы метров в шестиэтажном здании базы отдыха "Баттерфляй".

Более двух часов понадобилось пожарным, чтобы укротить пламя. В 5.26 огонь был полностью потушен.

В ГСЧС назвали число жертв и пострадавших. Так, в результате пожара один человек погиб и еще двое получили травмы, им оказана медицинская помощь. До прибытия подразделений ГСЧС из горящего здания базы отдыха эвакуировались 56 человек, из них 53 ребенка 2006-2016 гг. рождения.

На месте работали 44 спасателя и 13 единиц техники.

Добавим, 21 декабря бойцы ГСЧС тушили пожар на верхнем этаже жилого дома в центре Одессы (ул. Екатеринская, 68), из здания эвакуировали жильцов по раскладной лестнице.

В Сети появились кадры, на которых видно, как дым столбом вырывался из окна квартиры, а очевидцы говорят, что слышали крики людей.

Также на месте пожара была замечена бригада медиков скорой помощи.

Напомним, что под Харьковом разгорелся пожар в продуктовом магазине

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