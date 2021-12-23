В Киеве на озере под лед провалилась собака, ребенок стал свидетелем происходящего и бросился ей на помощь - но тоже провалился на тонком льду.

Об этом сообщает "dtp.kiev.ua" на своей странице в Instagram и опубликовало видео проишествия. Уточняется, что инцидент произошел на Русановке.

В Киеве на озере под лед провалилась собака, ребенок бросился на помощь животному и тоже оказался в воде, ведь лед треснул. Взрослый мужчина увидил это и поспешил на помощь. Он бросил палку и ребенок ухватился за нее. Тем временем собаке удалось выбраться на берег. Собака не убежала, а начала тянуть зубами за палку, чтобы вытащить из воды своего спасителя.

Второй очевидец происшествия собирался броситься на помощь мальчику в воду. Он подбежал к воде и уже снял верхнюю одежду с себя, чтобы прыгнуть к мальчику. Тем временем собака уже вытащила мальчика на берег.

"Чудом спаслись. Следите за детьми и животными и сами не выходите на лёд водоемов, он ещё очень тонкий!", - призвали в "dtp.kiev.ua".

Также в Киеве случайный прохожий бросился в озеро и спас ребенка. Инцидент произошел в парке "Победа", который находится на Дарнице.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

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