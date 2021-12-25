В Киеве на Позняках произошел серьезный пожар - очевидцы делятся видео с места ЧП, эпицентром возгорания стал МАФ, который расположен на Ахматовой.

Об этом сообщает портал Kyiv Operative и публикует кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца страницы).

"Серьезный пожар на Позняках. По предварительной информации горит МАФ на Ахматовой. Надеемся обойдётся без пострадавших", - говорится в сообщении Kyiv Operative.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как огонь заглатывает здание МАФа. Пожар мощный и валит в небо очень густой черный дым. На видео можно увидить, что опасный огонь подобрался практически вплотную к автомобилям, которые стоят на парковке.

Стоит отметить, что чтобы избежать неконтролируемого горения, необходимо знать, что может стать причиной пожара на производственных объектах и в быту.

Основные причины пожаров следующие: использование неисправного оборудования или бытовых приборов; оставление открытого огня без присмотра; поврежденная электропроводка; неправильная установка электро- и нагревательного оборудования и удар молнии.

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