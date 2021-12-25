"Укрзализныця" объявила о задержке поездов из-за ЧП – пассажиров пересадили в автобусы.

В субботу, 25 декабря на участке Ясиня-Рахов в Закарпатской области на пути рухнуло массивное дерево и повредило рельсы. Кроме того, произошло схождение локомотива. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Пассажиров, которые следовали на ближайшие станции, пересадили в автобусы. Остальным приходится ждать, пока повреждения устранят.

В связи с ЧП задерживаются ряд поездов:

Поезд №55 Киев – Рахов задерживается на 4 часа на перегоне в Рахове.

№26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 30 минут по Ясине;

№95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте.

№15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 50 минут из Яремче.

Ранее мы писали, “Укрзализныця” продала больше билетов, чем мест в плацкартном вагоне поезда «Рахов- Одесса».

Как выяснилось, в пятом вагоне указанного поезда пассажиры имели по два одинаковых билета.

Напомним, что встроенный "душ" от Укрзализныци разозлил пассажиров, кадры: "Вагон замироточил"

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