В субботу, 25 декабря на участке Ясиня-Рахов в Закарпатской области на пути рухнуло массивное дерево и повредило рельсы. Кроме того, произошло схождение локомотива. Об этом сообщили в
Пассажиров, которые следовали на ближайшие станции, пересадили в автобусы. Остальным приходится ждать, пока повреждения устранят.
В связи с ЧП задерживаются ряд поездов:
Поезд №55 Киев – Рахов задерживается на 4 часа на перегоне в Рахове.
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№26 Одесса – Рахов – задержка 2 часа 30 минут по Ясине;
№95 Киев – Рахов – задержка 40 минут по Ворохте.
№15 Харьков – Рахов отправился с задержкой на 50 минут из Яремче.
Ранее мы писали, “Укрзализныця” продала больше билетов, чем мест в плацкартном вагоне поезда «Рахов- Одесса».
Как выяснилось, в пятом вагоне указанного поезда пассажиры имели по два одинаковых билета.
Напомним, что встроенный "душ" от Укрзализныци разозлил пассажиров, кадры: "Вагон замироточил"
А еще Politeka писала, что трагедия произошла со школьником на железной дороге под Одессой: угодил в реанимацию
Также Politeka рассказывала, что Укрзализныця вляпалась в скандал с новым поездом, видео.