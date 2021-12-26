Более 11 тысяч жителей эвакуировано с затопленных районов, в том числе самолетами, так как многие дороги попросту размыло.

ЧП происходит в Бразилии. В частности, под ударом оказался штат Баия - тысячи жителей этого региона оказались на улице, так как их дома ушли под воду, передает MSN.

Ливни в этой части Бразилии идут с ноября, периодически то затихая, то усиливаясь. Новая волна обрушилась на католическое Рождество. С начала стихии погибло уже 17 человек, последняя смерть в четверг, 23 декабря, сообщает агентство гражданской защиты штата.

Brazil’s Bahia has 220 thousand people affected by heavy rains https://t.co/SIwuKDVSSK pic.twitter.com/kqfbWXqLRa — Andy Vermaut (@AndyVermaut) December 13, 2021

Согласно данным, опубликованным агентством, в общей сложности 4185 человек искали убежища после того, как мощные дожди накрыли 19 городов, включая Гуаратингу, Итороро и Коарачи на юге штата.

It is in Portuguese. It says 12 people died because of heavy rains in Bahia, Brazil, a few days ago.https://t.co/RNtND8hbcM — Adolfo Neto (@adolfont) December 16, 2021

Агентство сообщило, что в общей сложности 11260 человек были вынуждены покинуть свои дома.

В субботу правительство штата Баия и федеральное правительство провели совместную операцию в сотрудничестве с другими штатами по мобилизации персонала, самолетов и оборудования, а также по оказанию помощи жителям затопленных районов.

Также сообщается, что 17 дорог были затоплены, некоторые дороги перекрыты из-за оползней.

По информации властей, в декабре в столице Баии Сальвадоре выпало осадков в пять раз больше среднего исторического показателя.

#Brazil | At least 220,297 people were affected by the heavy rains that fell in the state of Bahia. pic.twitter.com/mWIhb3SOy4 — teleSUR English (@telesurenglish) December 14, 2021

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