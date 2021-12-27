ДТП произошло вечером в воскресенье, 26 декабря, на 234 км трассы Одесса-Николаев, передает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Отмечается, что в рейсовом микроавтобусе Mercedes находились 11 пассажиров на момент аварии. По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и выехал на встречку, где произошло столкновение с легковым авто BMW.

В результате ДТП пострадали пять человек. В больницу госпитализировали обоих водителей и трех пассажиров микроавтобуса, среди которых несовершеннолетний. Об их состоянии ничего не говорится.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства дорожного инцидента. Решается вопрос о правовой квалификации.

Тем временем пользователи обсуждают происшествие, отмечая, что дороги сейчас на Одещине очень скользкие и водителям не помешало бы быть аккуратнее.

"У автобуса резина не по сезону…"; "жёстко"; "Просто когда едет бмв, у неё все дороги главные"; "Главное, чтобы все живы остались и без тяжелых травм"; "По третьей инфе бмв занесло и он выехал на встречку...", - пишут в Сети.

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