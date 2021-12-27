Мужчина на Audi сбил двух малолетних мальчиков, стоявших на обочине, после чего не остановился, а продолжил движение и протаранил ограждение.

Как сообщает полиция региона, трагическая авария произошла в Закарпатской области на Береговщине в селе Серное около 20:00 в воскресенье, 26 декабря.

Известно, что автомобилем Audi управлял 34-летний водитель. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и на улице Ф. Ракоци сбил двоих детей – мальчиков 8 и 9 лет. Старший ребенок от полученных травм погиб на месте, а младший мальчик госпитализирован с переломом таза.

ДТП для горе-водителя Audi не закончились, ведь он продолжил движение и уже через 300 метров протаранил забор. Как выяснилось, в момент аварии 34-летний мужчина был пьян. Он был задержан на месте.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО. В полиции открыли производство по ч.3 ст.286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель автомобиля уже задержан. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.