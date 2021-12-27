Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные сотрудника спецслужб. Уточняется, что тела мигрантов были найдены на побережье Ливии, после того, как затонула лодка.
Отмечается, что произошедшее стало очередной трагедией на самом опасном миграционном маршруте. Команды Красного Полумесяца обнаружили 28 тел погибших мигрантов и трех выживших в двух разных местах на пляжах Аль-Алуса (примерно в 90 километрах от Триполи).
"Степень разложения тел указывает на то, что кораблекрушение произошло несколько дней назад", – сказал он, добавив, что число погибших может вырасти в ближайшие часы.
Ливийские СМИ опубликовали фотографии трупов, лежащих вдоль берега, которых складывают в пластиковые мешки.
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Стоит отметить, что мигранты часто сталкиваются с ужасающими условиями в Ливии перед тем, как отправиться на север на переполненных, часто непригодных для плавания судах, которые часто тонут или попадают в беду.
Напомним, что корабль с украинцами потерпел крушение в Черном море, первые подробности трагедии.
Как сообщала Politeka, судно с пассажирами пошло ко дну, утонуло 64 человека: подробности трагедии.
Также Politeka писала, что затонул корабль с украинцами, что известно о погибших.