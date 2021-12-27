Спасательная операция обнаружила на нескольких пляжах 28 тел погибших, которых выбросило на берег после кораблекрушения лодки с людьми.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на данные сотрудника спецслужб. Уточняется, что тела мигрантов были найдены на побережье Ливии, после того, как затонула лодка.

Отмечается, что произошедшее стало очередной трагедией на самом опасном миграционном маршруте. Команды Красного Полумесяца обнаружили 28 тел погибших мигрантов и трех выживших в двух разных местах на пляжах Аль-Алуса (примерно в 90 километрах от Триполи).

"Степень разложения тел указывает на то, что кораблекрушение произошло несколько дней назад", – сказал он, добавив, что число погибших может вырасти в ближайшие часы.

Ливийские СМИ опубликовали фотографии трупов, лежащих вдоль берега, которых складывают в пластиковые мешки.

Стоит отметить, что мигранты часто сталкиваются с ужасающими условиями в Ливии перед тем, как отправиться на север на переполненных, часто непригодных для плавания судах, которые часто тонут или попадают в беду.

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