Волонтеры и полиция несколько дней искали без вести пропавшую 38-летнюю женщину - многие надеялись, что она найдется живой.

Жительница Камышан Херсонской области Яна Судакова отмечала с коллегами наступающие новогодние праздники в одном из ресторанов областного центра. После корпоратива никто ее уже не видел. На уши была поставлена полиция, которая вместе с неравнодушными прочесывала близлежащие территории и опрашивала возможных свидетелей. О пропаже Судаковой сообщили в группе на Фейсбук «Поисково-спасательный отряд «Милена» (Херсон).

По записям из наружных видеокамер удалось выяснить, что в промежутке между 23 до 00 ч. женщина вышла из ресторана без вещей и верхней одежды. Появилось предположение, что она просто захотела продолжить веселье в другом заведении. Однако, найти ее все не удавалось.

Тело Судаковой обнаружили на следующий день, 26 декабря. Она была в заброшенном здании, что находится по соседству с рестораном, в котором проходил корпоратив.

Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели молодой женщины. Волонтеры предполагают, что ей стало плохо и она ненароком уснула в помещении, умерев от переохдаждения.

Украинцы обсуждают трагедию:

"Наверно, стало плохо, вышла на улицу, может стало хуже, может сознание потеряла. Но самое страшное, что как же ее искали, если она была рядом. Ужасное горе, которого можно было избежать, если бы кто-то был с ней, отнеслись серьёзно"

"Очень жаль... я так надеялась... Приношу свои соболезнования..."

"Соболезнуем семье погибшей"

Напомним, что беда настигла харьковчанку в собственном доме: "Набросился с топором..."

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