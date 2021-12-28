Стало известно, что 25 декабря, в Словакии произошло фатальное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло граждане Украины.

Об этом сообщили в местной полиции. 42-летняя украинка за рулем Seat Leon, проезжая левосторонний поворот за селом Тибава, не рассчитала скорость, вылетела с дороги в кювет и врезалась в бетонный мостик.

В результате столкновения 20-летний пассажир, находившийся на заднем сиденье авто, и водитель, получили смертельные травмы. Кроме погибших сообщается также об одном пострадавшем пассажире.

Происшествие случилось на трассе между населенными пунктами Тибава и Орехова. Сейчас сотрудники полицию выясняют все подробности ДТП. Начато уголовное производство в связи с дорожно-транспортным происшествием, повлекшим смерть.

Причиной аварии в полиции называют плохие погодные условия и превышение скорости.

Стоит отметить, что в Украине ДТП чаще происходили в декабре из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости - 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тысяч аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.