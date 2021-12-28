Об этом в Facebook сообщила Людмила Ковальская. 25-летний украинец уехал на заработки в конце апреля, а последний раз выходил на связь летом.
Как отметила Людмила Ковальская, в последний раз уроженец Волынской области выходил на связь в июле из города Торунь. После этого его телефон все время был отключен.
Женщина отметила, что мужчина родом из села Иваномысль Камень-Каширского района Волынской области. Всех, кто владеет информацией о мужчине, просят сообщить в полицию или по номеру телефона +380971852858.
Случаев, когда по каким-то причинам заробитчане не только в Польше перестали выходить на связь с родственниками – если не тысячи, то точно сотни.
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Случаев поиска заробитчан настолько много, что уже принято решение создать в соцсетях специальное сообщество, которое бы помогало разыскивать таких людей. Но есть и такие случаи, когда люди осознанно исчезают.
Делают это по семейным обстоятельствам, не хотят общаться ни с кем из родных, выбрасывают сим-карты и все. Некоторые могут избегать общения из-за долгов.
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