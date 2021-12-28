Произошло это вероятно, из-за шторма, который поднимает со дна песок, и он не успевает оседать.

Черное море в Евпатории неожиданно стало желтого цвета, говорится в сюжете "7 Канала".

После того, как видео с желтым морем появилось в сети, жители временно оккупированного Крыма начали паниковать.

Одни подумали, что это экологическая катастрофа, а другие - что автор применил видеомонтаж.

Специалисты сообщили, что бояться явления не стоит - море обретает свой естественный цвет максимум через час после шторма.

Ранее сообщалось, что 23 декабря, жители Черноморска Одесской области смогли наблюдать «кипящее» море из-за резкого изменения погоды.

Черноморск накрыли морозы до минус 9 градусов, тогда как температура моря осталась в районе плюс восьми градусов.

Из-за резких перепадов температур вода начинает испарятся поэтому и произошел такой визуальный эффект, будто «дымится».

Данное явление можно наблюдать только зимой.

Напомним, синоптики предупредили одесситов, что будет с погодой на Новый год и Рождество.

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