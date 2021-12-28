В Черновицкой области мужчина не остановился и не вызвал для пострадавшей в ДТП женщины медиков, свою жертву он оставил умирать на обочине.

Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Украины в Черновицкой области. Известно, что авария произошла 27 декабря около 18:00.

Вечером 27 декабря в селе Верхние Петровцы Черновицкой области неустановленный автомобиль сбил беременную женщину. Водитель скрылся с места аварии, не оказав помощи потерпевшей, и сейчас скрывается от правоохранителей.

В результате аварии 19-летняя беременная девушка получила тяжелые травмы и сейчас находится в больнице.

В полиции сообщили, что по факту происшествия были внесены данные в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.