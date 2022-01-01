Пожар произошел после Нового года в Киеве, к сожалению, погиб один человек, известно, что на месте работали 10 сотрудников ГСЧС - раскрыты подробности.

Первого января около 9.50 киевским сотрудникам ГСЧС сообщили о пожаре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС в Киеве.

Происшествие случилось на ул. Елизаветы Чавдар в Дарницком районе столицы. На место вызова направили спасателей 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Выяснилось, что огонь охватил одноэтажный дом, в одной из комнат загорелись мебель и личные вещи. Спасители приступили к тушению и примерно в 10.30 удалось ликвидировать пожар. К сожалению, в доме во время пожара находился человек - на кровати спасатели обнаружили тело женщины.

Кроме того, огонь уничтожил и повредил мебель, личные вещи, а стены и потолок оказались закопченными.

На месте происшествия были задействованы 2 единицы пожарно-спасательной техники, а также 10 человек личного состава.

Причина возникновения происшествия и обстоятельства трагического случая устанавливают правоохранители.

Напомним, трагедия произошла на Киевщине накануне Нового года

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