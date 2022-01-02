В Черкасской области прорвало дамбу, хлынул поток воды шириной 4 метра – после аварии выставлены посты для контроля уровня воды.

ЧП произошло в первый день нового года в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной громады, сообщает пресс-служба ГУНП в Черкасской области.

Сигнал о прорыве дамбы поступил в службу спасения в 17:45.

Как выяснилось, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка.

Спасатели говорят, что с места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров. Сейчас в селах Ковтуны, Мицаловка, Антиповка, которые находятся ниже течения, выставлены посты для контроля уровня воды.

В полиции заверили, что угрозы соседним населенным пунктам нет. Местных жителей поставили в известность о прорыве дамбы.

Сейчас проводятся мероприятия по укреплению плотины бетонными плитами.

Напомним, что в Одессе возникла угроза прорыва дамбы Хаджибейского лимана: уровень воды достиг критического

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