ЧП произошло в первый день нового года в селе Маркизовка Новодмитровской территориальной громады, сообщает пресс-служба
Сигнал о прорыве дамбы поступил в службу спасения в 17:45.
Как выяснилось, произошло частичное разрушение нижней части шлюза плотины на реке Золотоношка.
Спасатели говорят, что с места разрушения выходит поток воды шириной около 4 метров и глубиной около 30 сантиметров. Сейчас в селах Ковтуны, Мицаловка, Антиповка, которые находятся ниже течения, выставлены посты для контроля уровня воды.
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В полиции заверили, что угрозы соседним населенным пунктам нет. Местных жителей поставили в известность о прорыве дамбы.
Сейчас проводятся мероприятия по укреплению плотины бетонными плитами.
Напомним, что в Одессе возникла угроза прорыва дамбы Хаджибейского лимана: уровень воды достиг критического
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