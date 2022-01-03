Поздно вечером в воскресенье, 2 января, в Мукачево на Закарпатье загорелся дом директора местного телеканала - с крыши валили клубы черного дыма, а языки пламени окружили весь дом.

Об инциденте в Facebook-группе "Мукачево Європейське" сообщила местная жительница Сильва Довганич и опубликовала видео с места происшествия (чтобы посмотреть его доскрольте новость вниз).

Она рассказала, что поздно вечером в воскресенье, 2 января, в Мукачево на Закарпатье загорелся дом директора местного телеканала "М-Студио" Владимира Шубца. Перед масштабным возгоранием местные жители услышали взрыв - с крыши валили большие клубы черного дыма, а языки пламени окружили весь дом.

По предварительной информации, в доме взорвался газовый котел. Спасатели ГСЧС прибыли на место происшествия, чтобы боролись с огнем, а также служба охраны. В результате пожара в доме Шубца никто не погиб и не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Стоит отметить, что к пожару часто приводит детская шалость с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

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