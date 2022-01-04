Как передает Телеграм-канал SHOT, горит Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Вызов о возгорании поступил около 4 января около 10 утра по местному времени. Известно, что огонь начал распространяться с установки глубокой обработки мазута.
Из-за горючих материалов на производстве огонь распространялся очень быстро и охватил целую установку. По предварительным данным, его площадь составила 100 квадратных метров. К месту происшествия прибыли 18 пожарных расчетов.
Информация о точной причине возгорания и возможных пострадавших пока не поступала. Борьба с огнем еще продолжается.
В свою очередь, местные СМИ цитируют свидетельства очевидцев, которые заметили гигантский столб дыма и пламени на месте происшествия.
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«Жесть, а если сейчас все рванет», «Ехал по объездной дороге, со стороны Антипинского НПЗ прошла взрывная волна, дымище поднимается. Завод горит, прям полыхает», «По всей видимости, инцидент серьезный и сами не справляются», - комментируют случившееся местные жители.
Отмечается, что на заводе есть свой пожарный пост, однако к тушению привлекли силы российского МЧС.
Очевидцы также делятся в сети кадрами происходящего.
Напомним, мощный пожар охватил ночной клуб в Киеве, зарево было видно на километры.
Как сообщала Politeka, под Киевом огонь охватил пятиэтажку, в пожаре пострадали люди.
Также Politeka писала, что в Киеве авто вспыхнули прямо на ходу, кадры ЧП.