Во вторник, 4 января, в Запорожье неизвестный расстрелял мужчину прямо в подъезде многоэтажки - правоохранители пока разыскивают злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области. Правоохранители расследуют дело как покушение на убийство человека. Злоумышленника пока разыскивают.

Полиция получила вызов о стрельбе из автоматического оружия на улице Волгоградской около 11 часов вечера. В подъезде многоэтажки ранили 27-летнего мужчину.

Неизвестный произвел несколько выстрелов из автоматического оружия. Пока неизвестно, кем был злоумышленник. Потерпевший получил несколько огнестрельных ранений, но выжил.

На месте происшествия работали правоохранители. Запорожские полицейские принимают меры по установлению его личности и местонахождения.

В то же время, появилась информация о том, что стреляли в подъезде ЖК "Лермонтово", которой находится за запорожским государственным цирком. В подъезде были слышны выстрели, пятый этаж в крови. Также есть следы от пуль на стенах.

"Из местных слухов известно, что киллер ожидал свою жертву в подъезде и стрелял из автоматического оружия", – говориться в сообщении.

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