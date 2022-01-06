41-летний мужчина с племянниками 5, 7 и 9 лет, а также их 71-летней бабушкой решили встретить Новый год в дачном домике в Надлиманском массиве Одесского района. Однако, праздник обернулся настоящей трагедией. Всех пятерых обнаружили мертвыми в запертом доме, сообщает пресс-служба полиции.

К правоохранителям обратился друг семьи, когда дядя малышей не вышел на работу, то есть аж через четыре дня после их гибели. По его словам, 31 декабря мужчина с семьей уехал за город, чтобы встретить Новый год на природе. Его сестра умерла и он готовился стать опекуном для своих племянников.

"Установлено, что обстановка в доме не нарушена, признаков насилия на телах не обнаружено, следов проникновения в дом нет. Предварительная причина смерти семьи – удушение угарным газом от топливного генератора", - говорится в сообщении полиции.

Позднее выяснилось, что в ночь на 1 января в селе выключили свет, поэтому семья использовала топливный генератор, который работал в закрытом помещении.

Местные рассказали в сюжете "ТСН", что айтишник Георгий Головин успел с родными запустить фейерверки на улице, после чего все вместе отправились в дом.

"Дети с игрушками лежали на диване. Как играли, смотрели телевизор, так и остались", – рассказал местный житель Сергей Сичкаренко.

Отметим, угарный газ называют "тихим убийцей". Даже если его концентрация в закрытом помещении достигает полупроцента – через 30 минут человек может умереть, даже не понимая, что отравился.

Напомним, что мужчина сжег себя во время растопки печи: трагические детали на Одесчине

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