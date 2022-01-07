Произошел взрыв газа в многоквартирном жилом доме, погибли два человека, жителей эвакуируют.

Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Олег Мельниченко, а также пресс-служба МЧС.

По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома поступило в ведомство в 22:39.

В тушении огня приняли участие 16 человек при помощи трех единиц техники.

В квартире, где случился взрыв, были обнаружены тела 2 мужчин.

На базе школы № 53 создали эвакуационный пункт для жителей подъезда, в котором произошел взрыв.

По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам. Также предстоит установить обстоятельства и причины случившегося и проверить в каком состоянии содержалось газовое оборудование в доме.

RT на русском, [Jan 7, 2022 at 6:35 AM]

Взрыв газа в жилом доме в Пензе: погибли два человека.



По предварительным данным, несущие конструкции и крыша дома не повреждены.



Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выехал на место ЧП и поручил создать эвакуационный пунк## pic.twitter.com/OfRUH9julX — THE TRUTH If they are armed, we are armed, too (@joinprat) January 7, 2022

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство организовало проверку.

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