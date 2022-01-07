Об этом сообщил в Instagram губернатор региона Олег Мельниченко, а также пресс-служба МЧС.
По данным ГУ МЧС России по Пензенской области, сообщение о пожаре в квартире на верхнем этаже пятиэтажного дома поступило в ведомство в 22:39.
В тушении огня приняли участие 16 человек при помощи трех единиц техники.
В квартире, где случился взрыв, были обнаружены тела 2 мужчин.
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На базе школы № 53 создали эвакуационный пункт для жителей подъезда, в котором произошел взрыв.
По предварительным данным, несущие конструкции дома не повреждены, однако это предстоит подтвердить специалистам. Также предстоит установить обстоятельства и причины случившегося и проверить в каком состоянии содержалось газовое оборудование в доме.
Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, ведомство организовало проверку.
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