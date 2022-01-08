В Египте произошла масштабная авария, в которой пострадали десятки человек – столкновение автобусов привело к непоправимым последствиям и большому числу жертв.

Как сообщает Politeka.net, о смертельной ДТП сообщили местные СМИ, а также пользователи сети в Твиттер. Как стало известно, авария произошла на западе Синайского полуострова, где столкнулись автобус и микроавтобус. В результате аварии погибло 16 человек, еще 18 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. В основном это травмы головы, а также порезы и ушибы.

Трагедия всколыхнула всю страну из-за большого количества жертв. В Минздраве Египта уточнили, что авария произошла на трассе между городами Суэц — Тор. На место происшествия сразу же выехали скорые, которые оперативно доставили людей в больницы городов Тор, Абу-Рудейс, Шарм-эш-Шейх.

مصرع وإصابة عدد من المواطنين في حادث تصادم بين "ميكروباص" و"أتوبيس" على طريق "الطور - نفق الشهيد أحمد حمدي" بمحافظة #جنوب_سيناء pic.twitter.com/9Anu3zHOkI — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 8, 2022

На данный момент уточняются обстоятельства жуткой ДТП.

تصادم عدد من السيارات على طريق جنيفة بسبب الشبورة الكثيفة pic.twitter.com/JwxECrbxKW — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) January 8, 2022

На кадрах с места происшествия видно, что один автобус в результате аварии перевернулся, а второй фактически разбился всмятку.

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