Как сообщает Politeka.net, о смертельной ДТП сообщили местные СМИ, а также пользователи сети в Твиттер. Как стало известно, авария произошла на западе Синайского полуострова, где столкнулись автобус и микроавтобус. В результате аварии погибло 16 человек, еще 18 пассажиров получили травмы разной степени тяжести. В основном это травмы головы, а также порезы и ушибы.
Трагедия всколыхнула всю страну из-за большого количества жертв. В Минздраве Египта уточнили, что авария произошла на трассе между городами Суэц — Тор. На место происшествия сразу же выехали скорые, которые оперативно доставили людей в больницы городов Тор, Абу-Рудейс, Шарм-эш-Шейх.
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На данный момент уточняются обстоятельства жуткой ДТП.
На кадрах с места происшествия видно, что один автобус в результате аварии перевернулся, а второй фактически разбился всмятку.
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