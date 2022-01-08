Об этом сообщается на Facebook-странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Уточняется, что 7 января в 12:40 к косовским спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Соколовка Косовского района.
К месту происшествия сразу же выехали спасатели ДПРЧ-14 на автомобиле САРМ–Л и местная пожарная команда села Яворов.
46-летний водитель машины был трезвым, вместе с ним ехала еще 45-летняя женщина. По его словам, он не справился с управлением, поэтому и въехал в дом.
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Спасатели достали из автомобиля двух людей. Водителя и пассажирку забрали в больницу, их жизни угрозы нет. В доме на момент столкновения был мужчина. Он сидел в другой комнате, поэтому не пострадал.
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Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
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