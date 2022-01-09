Подробности инцидента сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
9 января в 14: 30 в г. Нежин на территории ЧАО "Нежинская мебельная фабрика", предварительно, в результате взрыва отопительного котла в котельной возник пожар с распространением на кровлю цеха по производству пеллет.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
Продолжается ликвидация пожара. К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники ГСЧС.
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Отметим, в ГСЧС регулярно напоминают, что нарушение правил обращения с отопительными приборами, неправильное пользование ими – основные причины пожаров и возгораний в осенне-зимний период.
Спасатели подчеркивают, что всю отопительную систему необходимо тщательно проверять, дымоходы печей – прочищать, не оставлять отопительные приборы без присмотра, не сушить на них вещи, а в случае обнаружения повреждений или неисправностей – вовремя ремонтировать.
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