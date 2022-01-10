Возле села Городище в Черниговской области произошло ДТП с участием легкового авто и микроавтобуса с людьми - авария произошла вечером 9 января.

Об этом говорится в сообщении Главного управления ГСЧС в Черниговской области. На трассе Кипти-Глухов-Бачевск столкнулись автомобиль Toyota RAV4 и микроавтобус Renault Master.

В результате столкновения водителей транспортных средств зажало деформированными конструкциями искореженных автомобилей.

Для проведения неотложных аварийно-спасательных работ от Главного управления ГСЧС в области оперативно к месту происшествия были привлечены 9 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Спасатели с помощью гидравлического специнструмента деблокировали обоих водителей и передали медработникам.

В результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса пострадало 11 человек, из них 1 ребенок (2010 г. р.), которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, грузовик протаранил автобус с украинцами, сразу 10 жертв.

Также Politeka писала, что автобус слетел с трассы, 18 жертв и 25 пострадавших.