Об этом сообщает ГСЧС в Закарпатской области. В Закарпатской области во время аварийного приземления аэроплана произошел взрыв бензобака. В результате происшествия пострадал 23-летний местный житель.

О происшествии спасателям сообщил дежурный врач приемного отделения Тячевской центральной районной больницы, куда и доставили потерпевшего. У мужчины диагностировали ожоги 3 степени всего тела. На данный момент он находится в реанимационном отделении.

Причины аварии и обстоятельства происшествия не уточняются. В ГСЧС сообщили, что спасатели не привлекались к ликвидации последствий аварийной посадки аэроплана.

скорая помощь, врачи

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Стоит отметить, что взрыв в бензобаке происходит за счет резкого воспламенения паров над бензином. Чем выше давление пара над бензином, тем сильнее будет взрыв. Повышать давление можно за счет увеличения температуры и уменьшения давления внутри ёмкости.

Также усилению взрыва будет способствовать увеличение концентрации кислорода в бензобаке.

Напомним, что самолет со спортсменами рухнул сразу после взлета, много погибших.

Как сообщала Politeka, самолет с пассажирами летевший из Стамбула в Киев совершил аварийную подсадку.

Также Politeka писала, что на борту самолета, который летел из Киева в Доминикану произошел конфликт между пассажирами.