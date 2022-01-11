На Фастовщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несовершеннолетние.

Подробности сообщила пресс-служба Фастовского районного управления полиции и опубликовала кадры с места происшествия.

Согласно сообщению, 10 января, около 2 часов ночи в селе Фастивец Фастовского района 35-летний водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.

В результате аварии две 16-летние пассажирки получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Фастовскую районную больницу.

Во время медицинского осмотра установлено, что водитель был пьян. Автомобиль помещен на площадку временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным и средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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