Подробности сообщила пресс-служба Фастовского районного управления полиции и опубликовала кадры с места происшествия.
Согласно сообщению, 10 января, около 2 часов ночи в селе Фастивец Фастовского района 35-летний водитель автомобиля «Hyundai» не справился с управлением и совершил столкновение с электроопорой.
В результате аварии две 16-летние пассажирки получили телесные повреждения. Они госпитализированы в Фастовскую районную больницу.
Во время медицинского осмотра установлено, что водитель был пьян. Автомобиль помещен на площадку временного содержания.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным и средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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