О ДТП сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь". По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Cruze на большой скорости врезался в дерево.
Отмечается, что оно произошло в районе остановки "Черный гастроном" на улице Богдана Хмельницкого. В результате аварии машину практически разорвало пополам, два человека погибли. Погибли женщина и мужчина, их тела были разбросаны по дороге.
На данный момент место аварии оцеплено, работает полиция. Другие подробности пока не сообщаются.
Беда с Харламовым, комик загремел в больницу с серьезной проблемой: «Гарик, держись»
Димопулос показала, как развлекается с экс-женой и сыном Потапа в сказочно богатом Дубае: "Дети бывают..."
Знаменитого актера нашли без признаков жизни накануне концерта: подробности трагедии
"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"
Ставший отцом 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин спит с женой на полу: "Ужас, что творится"
Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.
В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.