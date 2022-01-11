В Запорожской области произошло смертельное ДТП - проишествие случилось сегодня утром, 11 января, в Мелитополе на центральном проспекте Богдана Хмельницкого.

О ДТП сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь". По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Cruze на большой скорости врезался в дерево.

Отмечается, что оно произошло в районе остановки "Черный гастроном" на улице Богдана Хмельницкого. В результате аварии машину практически разорвало пополам, два человека погибли. Погибли женщина и мужчина, их тела были разбросаны по дороге.

На данный момент место аварии оцеплено, работает полиция. Другие подробности пока не сообщаются.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

В ноябре 2021 года в Украине ДТП чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий соответственно. Также более 3 тыс. аварий случилось из-за несоблюдения дистанции.

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