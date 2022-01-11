16 детей из Винницкой области пострадали от ингаляционного отравления хлором в хмельницком аквапарке, многих посетителей аквапарка забрали в больницу.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт Летичев в Хмельницкой области.



После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления – слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести.

Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще 3 детей были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

Предварительной причиной отравления специалисты называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции, ведь дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.

Информация о случае отравления предоставлена Хмельницкому центру контроля и профилактики болезней и Госпродпотребслужбе в Винницкой области для организации дальнейшего совместного расследования.

Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.

Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.

Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.