Об этом сообщает Центр общественного здоровья. 50 жителей пгт Турбов (Винницкая область), среди которых 34 ребенка в возрасте от 2 до 7 лет, посетили развлекательный комплекс во время отдыха в пгт Летичев в Хмельницкой области.
После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления – слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести.
Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице, после чего 13 детей отправились домой, еще 3 детей были госпитализированы в педиатрическое отделение и отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
Предварительной причиной отравления специалисты называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции, ведь дети были в аквапарке с 08:30 до 16:30.
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Информация о случае отравления предоставлена Хмельницкому центру контроля и профилактики болезней и Госпродпотребслужбе в Винницкой области для организации дальнейшего совместного расследования.
Напомним, что стали известные первые подробности массового отравления студентов.
Как сообщала Politeka, произошло массовое отравление детей в детском саду, срочно приехали скорые.
Также Politeka писала, что в одной из школ Хортицкого района две ученицы отравились неизвестным веществом.