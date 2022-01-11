В Мелитополе на Запорожье 11 января полицейский попал в ДТП - в то время мужчина находился не на службе, вместе с ним в автомобиле была его жена.

Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области. 11 января, в жутком ДТП погибли 36-летний полицейский и его 31-летняя жена. Сиротой остался 7-летний сын супругов.

ДТП произошло на центральном проспекте Богдана Хмельницкого. По предварительной информации, легковушка на большой скорости влетела в дерево в районе остановки "Черный гастроном".

В полиции сообщили, что в аварии погибли инспектор отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления полиции ГУНП в Запорожской области капитан полиции 36-летний Иван Елисеев и его 31-летняя жена.

Иван Елисеев имел высшее образование, работал в органах МВД с 2005 года, а в полиции – с ноября 2015 года. С января 2021 года занимал должность инспектора отдела реагирования патрульной полиции Мелитопольского районного управления.

Коллеги правоохранителя отмечают, что тот достойно исполнял свои обязанности и не имел дисциплинарных взысканий.

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