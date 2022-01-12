В Винницкой области произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли трое человек, трагедия произошла после того, как Dacia выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

Об этом сообщает Obozrevatel. В результате аварии водитель легкового автомобиля и два его пассажира от полученных травм погибли на месте аварии.



По данным полиции, 31-летний водитель легковой машины не справился с управлением транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ 52.

Позже стали известны имена жертв – 31-летний Дмитрий Кинзерский (сидел за рулем), 54-летний Виктор Волошин и его жена Татьяна. Все они ехали на похороны в другое село, но так и не доехали. Дорога в тот день была скользкой.

Дмитрий Кинзерский воевал на Донбассе, а после возвращения из фронта ездил на заработки в Польшу, откуда как раз недавно вернулся. Его вспоминают, как положительного и хорошего парня.

В машине также находился побратим Дмитрия Виктор Волошин с супругой Татьяной. Ранее мужчина тоже воевал на Донбассе, а сейчас Украину защищает его сын. Как раз в день гибели отца он должен был возвращаться на фронт. Помимо сына у Виктора и Татьяны осталась еще взрослая дочь и внук.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.