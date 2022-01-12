Полиция Херсона разыскивает несовершеннолетнего Максима Липецкого - полиция объявила его в розыск и просит помощи в поисках простых украинцев.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области. В городе Голая Пристань исчез Липецкий Максим Николаевич 2009 года рождения. Мальчик ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему мальчику 11-12 лет, его рост около 120-125 см., худощавого телосложения, у него лицо овальное, волосы у мальчика короткие темного цвета, а глаза карие. Имеет недостаток зрения — косоглазие.

В день исчезновения он был одет в кофту теплого темно-зеленого цвета, брюки черного цвета и тапочки голубого цвета. При себе имел рюкзак черного цвета с двумя полосами белого и красного цвета.

Любую информацию о пропавшей просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102".

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

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