Об этом пишет местное издание Вerdichev.biz. Оказалось, что девушку в последний раз видели еще одинадцатого января, с тех пор никто не знает, где она.
Девушка выехала в другой город и пропала - она ехала из Житомира в направлении Новоград Волынского. Но к месту назначения Татьяна не доехала. Она пропала, перестала выходить на связь с родными и близкими.
Любую информацию о пропавшей просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102" или номер (063) 136-67-73.
"Внимание, помогите найти человека Татьяну Вячеславовну Холодную. 11 января она выехала из Житомира в направлении Новоград Волынского. Возможно кто-то видел ее или владеет какой-то информацией, прошу звонить (063) 136-67-73 или в полицию (102) Житомира", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.