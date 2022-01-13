Об этом сообщает местное издание "Волынские новости". Отмечается, что водитель Acura выезжал с боковой улицы на главную, когда по проспекту на большой скорости мчался Volkswagen, и произошло столкновение.
От удара автомобиль отбросило на тротуар, где стояли женщина и девушка. Водители обеих легковушек не травмировались. В полиции выясняют, были ли они трезвыми. Пострадавшую девушку в шоковом состоянии доставили в больницу. Известно также, что пострадавшей 16 лет.
У несовершеннолетней медики диагностировали ушибные гематомы затылка, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время она находится в Волынской областной детской больнице.
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Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.