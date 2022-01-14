Как пишет Politeka.net со ссылкой на Телеграмм-канал «Реальный Киев», в аварии на подъезде к Одессе погибла Виктория Данченко, которая летом 2020 года стала женой украинского футболиста Олега Данченко. Стоит отметить, что лишь сегодня спортсмен подписал контракт о переходе в футбольный клуб «Заря», что означает его возвращение в украинский футбол.
Как известно, авария произошла днем недалеко от Одессы. Водитель Mercedes‘а врезался в соседний автомобиль, чем спровоцировал цепную реакцию. В результате ДТП Mercedes отбросило в отбойник. Спасателям пришлось извлекать тело погибшей при помощи специнструментов, поскольку автомобиль превратился в груду железа.
За рулем автомобиля была Виктория Данченко, которая ранее в Инстаграм часто выкладывала видео, где нарушала правила дорожного движения. Под ее последним фото в Инстаграм друзья соболезнуют о потере.
Пугачева засветила настоящее лицо до пластики и без фильтров: "Наконец-то похожа на себя"
Самолет из Киева не долетел до Днепра: первые подробности ЧП
Надвигается резкое ухудшение погоды, но нескольким областям повезет: "I уровень опасности"
Оля Полякова после дуэтов с Винником и DZIDZIO сорвалась к другому мужчине: "Рядом со мной..."
"Был подарком от жены": самолет с россиянами разбился сразу после взлета, кадры с места крушения
Напомним, что в Днепропетровской области во время ДТП загорелся автобус: подробности аварии.
Еще Politeka писала, что машина влетела в отбойник, внутри находилась девушка: подробности.
Также Politeka сообщала, что масштабная ДТП произошла в Харьковской области: столкнулось 5 машин, фото.