Как пишет Politeka.net со ссылкой на Телеграмм-канал «Реальный Киев», в аварии на подъезде к Одессе погибла Виктория Данченко, которая летом 2020 года стала женой украинского футболиста Олега Данченко. Стоит отметить, что лишь сегодня спортсмен подписал контракт о переходе в футбольный клуб «Заря», что означает его возвращение в украинский футбол.

Как известно, авария произошла днем недалеко от Одессы. Водитель Mercedes‘а врезался в соседний автомобиль, чем спровоцировал цепную реакцию. В результате ДТП Mercedes отбросило в отбойник. Спасателям пришлось извлекать тело погибшей при помощи специнструментов, поскольку автомобиль превратился в груду железа.

За рулем автомобиля была Виктория Данченко, которая ранее в Инстаграм часто выкладывала видео, где нарушала правила дорожного движения. Под ее последним фото в Инстаграм друзья соболезнуют о потере.

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