На этой извилистой дороге уже не в первый раз случаются аварии, но люди до сих пор не гибли, утром в день смертельного ДТП бушевала непогода.

Об этом сообщает ТСН. Смертельная авария произошла неподалеку от Каменца-Подольского. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент на обочине с собакой прогуливался 50-летний мужчина.

50-летний мужчина успел отскочить и не попасть под колеса неуправляемой фуры. Но из прицепа прямо на него высыпались тонны навоза, похоронив заживо, он просто задохнулся.

Его тело откопали прибывшие на место происшествия спасатели. Известно, что погибший воевал на Востоке страны и был бойцом АТО.

"У него было синее лицо, руки синие. Медики констатировали, что человек погиб", — рассказали спасатели.

Правоохранители выясняют, был ли водитель трезв и почему не справился с управлением — из-за непогоды, невнимательности или поломки. 69-летнему мужчине готовятся объявить подозрение. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

По словам местных жителей, на этой извилистой дороге уже не в первый раз случаются аварии. Но люди до сих пор не гибли.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

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