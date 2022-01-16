В Закарпатской области на автодороге Н13 Львов – Самбор – Ужгород в городе Перечин в субботу, 15 января, около 11:00 произошло дорожно-транпортное происшествие.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Установлено, что водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу движения, где столкнулся с Range Rover.

Отмечается, что в салоне BMW на момент аварии находились четыре человека: 37-летний водитель, его жена, их 25-летняя знакомая с 3-летним ребенком. За рулем Range Rover была 34-летняя женщина, а в салоне сидели ее дети – девочки 8 и 11 лет, а также знакомая с 10-летней дочерью.

В результате столкновения травмировались семь человек, их госпитализировали каретой скорой помощи. Некоторых пострадавших сотрудникам ГСЧС с помощью специнструмента пришлось вырезать из поврежденного кузова авто.

У детей 3 и 8 лет диагностировали сложные травмы. В то же время, 11-летней пассажирке повезло, она сильно не пострадала, медики отпустили ее на стационарное лечение.

Для ликвидации последствий автокатастрофы привлекли четырех спасателей и одну единицу техники. Следователи отделения полиции в Перечине открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.