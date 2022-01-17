Об этом сообщает издание "Молодой буковинец". Происшествие случилось в доме по улице Шептицкого. Спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов многоэтажного дома.
Взрыв бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. В полиции сообщили, что сообщение об инциденте поступило на линию 102 в 19:17. После этого на указанный адрес сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики, спасатели и газовая служба.
В результате инцидента повреждения получили окна двух смежных квартир и двери в подъезде. Газовые приборы, в том числе две печки и плита, не разрушены.
В результате инцидента пострадали 2 человека. В больнице скорой помощи сообщили, что госпитализировали мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Всех жильцов дома эвакуировали.
Экс-муж Лорак жестко и с матом вызверился из-за замечания его невесте: фото, которое стало причиной
Ушел из жизни певец и автор самого известного хита о любви: "Покойся с миром, Маэстро"
Маленькие дети разбились в ДТП на украинской трассе, их пришлось вырезать из авто: появились фото
Внезапно ушел из жизни участник «Холостячки», мужчине было всего 34 года: подробности трагедии
Дочь Пугачевой Орбакайте показала мужа-красавца, который младше нее на шесть лет: "Совет вам, да любовь"
Среди самых частых причин таких ЧП — износ систем газоснабжения, нарушение техники безопасности при проведении ремонта, а также использование газовых плит в качестве источника отопления.
Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.
Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.
Также Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.