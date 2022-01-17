Вечером 16 января в Черновцах прогремел взрыв в жилом доме, там в одной из квартир взорвался газ, инцидент произошел в одной из квартир на третьем этаже трехэтажного жилого дома.

Об этом сообщает издание "Молодой буковинец". Происшествие случилось в доме по улице Шептицкого. Спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов многоэтажного дома.

Взрыв бытового газа произошел в квартире, расположенной на третьем этаже. В полиции сообщили, что сообщение об инциденте поступило на линию 102 в 19:17. После этого на указанный адрес сразу же прибыли сотрудники правоохранительных органов, медики, спасатели и газовая служба.

В результате инцидента повреждения получили окна двух смежных квартир и двери в подъезде. Газовые приборы, в том числе две печки и плита, не разрушены.

В результате инцидента пострадали 2 человека. В больнице скорой помощи сообщили, что госпитализировали мужчину и женщину с ожогами лица и рук. Всех жильцов дома эвакуировали.

Среди самых частых причин таких ЧП — износ систем газоснабжения, нарушение техники безопасности при проведении ремонта, а также использование газовых плит в качестве источника отопления.

Напомним, семь взрывов прозвучало на Харьковщине, кадры ЧП: слетелись пиротехники.

Как сообщала Politeka ранее, мощный взрыв прогремел в гостинице, людей достают из-под завалов.

Также Politeka писала, о том, что мощный взрыв на газопроводе в Украине: первые кадры с места.