Мужчина установил в транспортном средстве взрывчатку, но устройство сдетонировало раньше времени - медики пытались спасти руку пострадавшего, но часть конечности пришлось отрезать.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Ивано-Франковской области. 17 января, в Ивано-Франковской области в жилом дворе произошел взрыв в автомобиле BMW X5. Причиной инцидента стало взрывное устройство, при этом мужчина, который ее установил, получил сильные травмы.

В свою очередь издание "Галка" уточняет, что в результате взрыва мужчине ампутировали часть руки. Возраст травмированного – около 20 лет.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Оно наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Также по данному факту следователи начали уголовнон производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Наказывается штрафом от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное расследование.

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