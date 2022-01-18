К правоохранителям Запорожья поступило сообщение от медиков скорой помощи, которые заявили о смерти 4-месячной девочки, которую бросила мать.

Об этом сообщают в пресс-службе полиции Запорожья. Полицейские установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.

Врачи пытались спасти 4-месячную девочку, но она умерла во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.

Полиция установила, что малышка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.

В тот день мать на длительное время оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую.

По данным правоохранителей матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство).

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