Об этом сообщают в пресс-службе полиции Запорожья. Полицейские установили, что бригаду медиков вызвал знакомый матери, на которого она оставила ребенка.
Врачи пытались спасти 4-месячную девочку, но она умерла во время проведения реанимационных мероприятий в карете скорой помощи.
Полиция установила, что малышка находилась в полных антисанитарных условиях с признаками ненадлежащего питания и несоблюдения элементарных гигиенических норм.
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В тот день мать на длительное время оставила девочку на своего знакомого 1985 года рождения, который и вызвал скорую.
По данным правоохранителей матерью умершего ребенка является 29-летняя местная жительница, которая в прошлом году привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.
По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ст. 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство).
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