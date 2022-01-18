Детали происшествия сообщил Obozrevatel. ЧП произошло в субботу, 15 января, в поселке Кушугум под Запорожьем. Егор ушел из дома и долго не возвращался. Его мама Анна пыталась дозвониться 14-летнему сыну, но мобильный телефон был отключен.
Родители начали поиски. Одна из подружек сына вспомнила — видела парня с одноклассником Славиком.
"Это нехороший парень, Егор учился с ним с 1-го класса, но я всегда просила с ним не дружить. Я тут же набрала маму этого Славика. Дело в том, что она живет в городе, а ее сын, хоть ему и 15 лет, проживает самостоятельно в доме ее бывшего мужа. Узнала адрес и мы с мужем поехали туда", — рассказывает Анна.
Сначала родителям никто не открывал калитку, но в доме горел свет и гремела музыка. Тогда мама сама вошла во двор и увидела на крыльце девочку, которая курила — увидев женщину, она тут же бросилась в дом.
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В доме родители нашли сына — избитого, от шока не мог даже говорить. Оказалось — сверстники пытали Егора.
"Они его избивали, они тушили о него сигареты, они его раздевали, выгоняли на улицу, обливали холодной водой, заставили есть окурки", — рассказывает мать подростка Анна Скочкова.
Родители тут же вызвали скорую помощь и полицию. Сейчас Егор находится в больнице, а полиция выясняет все подробности инцидента. Задержаны двое подростков.
Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.
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