На Житомирщине в лесу нашли тело молодой женщины Татьяны Холодной, которая уехала в командировку, но так и не добралась до места назначения; без мамы осталось двое детей.

33-летняя директор филиала компании "Микрокредит" в Житомирской области Татьяна Холодная, которая жила в Бердичеве, 11 января выехала в командировку в город Новоград-Волынский, но исчезла по пути, передает Obozrevatel.

В тот же день обеспокоенный мужчина Татьяны, которая некоторое время не выходила на связь и, по данным сотрудников офиса в Новограде-Волынском, не доехала до места назначения, обратился в полицию и сообщил об исчезновении. Поиски бизнес-леди продолжались четыре дня. По словам водителя маршрутного такси, статная женщина в норковой шубе, похожая на Татьяну внезапно вышла в селе Березовка, хотя никаких конфликтов в автобусе не было.

На поиски женщины бросились ее родные и близкие и через четыре дня нашли тело Татьяны, которое висело на черном шарфе в лесу в 70 километрах от дома. По словам правоохранителей, вся одежда женщины была на ней, деньги, телефон и банковские карты также не исчезли, поэтому они считают, что это самоубийство. Такой же версии придерживаются судмедэкспертиза.

Однако родные и знакомые Татьяны Холодной в это не верят и требуют дополнительных экспертиз. По словам кумы покойной бизнес-леди, ее тело нашла не полиция, а знакомые. Более того, последний звонок Татьяны был на 102. К тому же, она якобы везла с собой немалую сумму денег, но когда тело нашли, в сумочке была не полная сумма.

Заметим, что родные признаются, что молодая женщина принимала успокоительное из-за нервной работы, но суицидальных настроений у нее не было. Они с мужем и детьми жили счастливо.

Стоит заметить, что Татьяна и ее муж были должны "Универсал банку" 26 тысяч долларов, с ними судились. Сейчас информации о долге нет, поэтому вполне возможно, что они его выплатили. По словам подруг женщины, она в последнее время брала кредиты, но на что они не знают.

Однако какой бы ни была причина смерти женщины, без мамы осталось двое детей: 11-летняя Диана и 5-летний Денис.

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