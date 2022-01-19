Об исчезновении мужчины, 17 января правоохранителям сообщила его мать - женщина отметила, что ее сын в течение двух недель не выходит на связь, а его место нахождения неизвестно.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области. В Тернополе разыскивают 48-летнего местного жителя Юрия Стадника. Связь с мужчиной исчезла после Нового года.

"Правоохранители Тернополя разыскивают жителя города Стадника Юрия Сергеевича 1974 года рождения. 17 января, мать пропавшего, сообщила, что ее сын в течение двух недель не выходит на связь. Его местонахождение неизвестно", — отметили в полиции. У пропавшего темные волосы и глаза, он плотного телосложения.



Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой помочь разыскать жителя Тернополя. Любую информацию о пропавшем просят сообщать на спецлинию полиции — номер "102" или 27-11-70.

Стоит отметить, что в Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки. В случае исчезновения ребёнка нужно срочно обращаться в полицию.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

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