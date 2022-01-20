Задержаные ранее судимые мужчины, которых подозревают в похищении и убийстве 11-летнего жителя Запорожской области Максима Самофалова во время досудебного расследования сознались в еще одном преступлении, передает прес-служба ГУ Национальной полиции в Запорожской области.

Так, один из них признался, что в сентябре прошлого года они похитили и убили 48-летнюю жительницу Якимовского района, с которой имели неприязненные отношения. Чтобы скрыть преступление, личные вещи и одежду злоумышленники сожгли, а труп женщины выбросили в реку Тащенак.

"Тело женщины, которая разыскивалась как без вести пропавшая с сентября прошлого года, вытащили из водоема между селами Радивоновка и мирное и направили на проведение экспертизы", - рассказали в полиции.

Таким образом было открыто еще два уголовных производства по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и п. 12, п. 13 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Преступникам грозит пожизненное заключение. Заметим, что один из мужчин уже отсидел в тюрьме 9 лет за совершение тяжких преступлений.

Напомним, что этих же мужчин подозревают в убийстве 11-летнего Максима Самофалова, который с августа прошлого года считался без вести пропавшим. По данным следствия, в конце августа 2021 года они похитили мальчика и удерживали в подвале в течение двух недель, а затем убили. Его тело нашли закопанным в погребе.

Ранее Politeka сообщала, что найдено тело 11-летнего Максима через пять месяцев поисков: держали в подвале.

Напомним, что в Одессе нацгвардеец с сообщником избили прохожего из-за тату: мужчина не выжил

Также Politeka писала, что найдено тело пропавшей почти две недели назад украинки: "Писала, что отдыхает в Египте...".