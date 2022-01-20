Страшная трагедия всколыхнула Украину - пожар унес жизни четырех человек, бабушки и ее троих внуков, глава семейства был в это время на работе.

Инцидент произошел 18 января в селе Браница Нежинского района Черниговской области. По информации пресс-службы ГСЧС, пожар в частном доме тушили шестнадцать спасателей - к сожалению, было слишком поздно, здание выгорело полностью. На пепелище найдены тела 48-летней женщины, пятилетних двойнят и четырехлетнего мальчика.

Подробности трагедии раскрыли в сюжете ТСН. Отмечается, что дети жили с бабушкой и дедушкой, пока их 24-летняя мать работала на автомойке в Киеве.

Глава семейства, вернувшись домой с работы, заметил, как из-под крыши валит дым. Огонь уже вовсю буйствовал внутри помещения. Пожар никто не заметил, так как рядом практически никто не живет - село разбросано на большой территории.

Односельчане полагают, что возгорание возникло из-за печного отопления или неисправной проводки. Семья хоть и жила скромно, но детей очень любили.

"В последний раз мать виделась с детьми несколько дней назад. Праздновали 5-летие близнецов. Теперь с мамой детей оплакивает все село", - говорится в сюжете.

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