Об этом сообщает ТСН. В Винницкой области семья отказывается хоронить младенца, который умер почти неделю назад. ЧП произошло в селе Украинка Литинского района. Маме – 36 лет, а отцу – 68.
По выводам экспертизы, двухмесячная девочка захлебнулась грудным молоком. Отец утверждает, что ему нужно сначала перевести заключение судмедэксперта на латинский язык.
Причину не указывает и объяснить, почему сомневается в выводах экспертов – не может. Хоронить ребенка в обычной могиле он отказывается и говорит, что девочка будет погребена вместе бабушкой.
"Мне там гроб не нужен. Она там будет в том, в чем одета. Почему? Потому что я, как отец, понимаю, в чем умерла, в том и будет спать", — сказал Александр Ищук.
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В семье воспитывается еще один ребенок – девочка 6 лет. Она живет сейчас в доме вместе с мертвой сестренкой.
Соседи уже готовы были сами похоронить девочку, но родители обезумели от горя и никого в дом не пускают.
Напомним, что мать силой окунула ребенка в прорубь при морозе -26 градусов, видео.
Как сообщала Politeka, ребенка заманили в дом и жестоко поиздевались над ним.
Также Politeka писала, что двухлетний малыш пришел из детсада с разрезанным языком, видео.