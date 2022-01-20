В селе Браница, на Черниговщине, в доме сгорели 4 человека погибшими оказались 48-летняя бабушка с тремя внуками – 4-летним мальчиком и 5-летними двойняшками – мальчиком и девочкой.

Об этом сообщили в ТСН. На момент пожара 24-летней матери детей и их отца не было дома. Предварительно известно, что дети жили с бабушкой и дедушкой.

Пожар произошел 18 января. Сообщение о нем поступило в тот же день около 17.00. Потушить пожар пытались 16 спасателей. Огонь унес жизни четырех человек: 5-летних двойняшек, мальчика и девочку, 4-летнего мальчика и их бабушку. Дедушки дома не было.

Мужчина убежден, что, возможно, могли бы избежать трагедии, если бы он вернулся домой раньше. Пожар, скорее всего, никто не заметил, потому что ближайшая соседка семьи – пожилая женщина – живет ориентировочно за 100 метров.

Спасателей вызвал сосед – друг семьи Сергей. По его словам, дети, наверное, пытались выйти, но дверь была закрыта, они не смогли открыть. Бабушку же нашли на кровати.

"Она уложила их спать и сама уснула с ними, а они же спят 15 минут и бегают дальше. Там одна комната, и комната это была кухня", — сказал мужчина.

Спасатели рассматривают две причины пожара: нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, потому что дом хозяева грели грубой, или короткое замыкание.

Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели.

Как сообщала Politeka, пожар под Киевом охватил огромную территорию, слетелись десятки спасателей.

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