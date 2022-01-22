Как сообщает издание TMZ, бывший губернатор Калифорнии и знаменитый голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в разрушительное ДТП на американской трассе.

По предварительной информации, Арнольд Шварценеггер, находясь за рулем черного внедорожника Yukon, допустил столкновение с красным автомобилем Prius. Удар был настолько сильным, что машина актера буквально наехала на крышу авто Prius и разбила машину вдребезги.

В результате аварии пострадала женщина, которая находилась за рулем Prius. Медики скорой помощи доставили ее в ближайшую больницу с травмой головы. К счастью, сам актер не получил никаких травм. Пока неизвестно, кто стал виновником ДТП.

Очевидцы аварии рассказали, что сначала подумали, якобы идут съемки какого-то фильма, ведь ДТП было похоже на "киношный трюк". Когда авто Арнольда Шварценеггера заехало на крышу Prius, в нем сработали подушки безопасности и спасли актера от последующих травм.

Предварительно представили полиции считают виновником в ДТП именно голливудского актера. Арнольд Шварценеггер до конца следственных действий оставался на месте аварии. Он отметил, что планирует в первую очередь, навестить пострадавшую женщину в больнице.

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