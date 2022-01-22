Жительница Ленинградской области погибла во время крещенских купаний 19 января - на данный момент поиски результатов не дали, работают в том числе водолазы.

Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором видно, как женщина 19 января прыгает в прорубь и сразу исчезает под водой, вслед за ней в воду на помощь бросаются ее родственники (чтобы его посмотреть доскрольте новость вниз).

Стало известно о трагедии в России. Там, во время крещенских купаний на реке Оредеж, которая находится в Ленинградской области, утонула молодая женщина 1982 года рождения.

Погибшей оказалась 40-летняя юрист строительной компании. В день гибели она попарилась в бане. После этого женщина нырнула в прорубь, но больше не вынырнула. Страшно то, что женщина погибла на глазах у своих маленьких детей и мужа.

По словам свидетелей трагедии, муж женщины бросился за ней, и его едва не утащило под лед. Но его успели вытащить люди, которые находились неподалеку. На видео слышно, как кто-то издает крик и говорит: "Что нам делать? Помогите!". В конце слышен крик и плач ребенка.

На место вызвали спасателей. Водолазы трижды погружались в воду, но найти тело женщины они не сумели. Говорят, что им помешало сильное течение реки. Поиски продолжаются уже три дня, но все тщетно.

Стоит отметить, что в Ленинградской области были подготовлены специальные места для купели. Но место, где ныряла женщина с семьей, не относится к их числу.

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