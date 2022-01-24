Водитель автомобиля Daewoo Lanos "залетел" под припаркованный грузовик. Как итог, три трупа. Смертельное ДТП произошло на Одесской трассе под Киевом вблизи села Путровка Васильковского района. Первые подробности и кадры с места аварии появились в группе "dtp.kiev.ua" в Фейсбук.
По данным ресурса, в жуткой аварии погибли три человека.
"Без шансов... На месте спасатели и скорые", - говорится в сообщении.
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На опубликованных кадрах видно расплющенную легковушку бордового цвета, застрявшую под фурой.
На месте работают правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства трегедии. Украинцы, тем временем, комментируют случившееся в Сети:
"Просто жесть"
"Встретились два одиночества. Один фуру на ночёвку оставил, второй ее не увидел"
"возможно, что это зажатая в пол педаль тормоза и отсутствие ABS (((( сколько ни крути рулем - машина едет просто куда-то)((("
Ранее мы сообщали об аварии на той же трассе Киев - Одесса. Водитель грузового авто Renault Premium припарковался на обочине, чтобы поспать, в это время на большой скорости в него врезалась другая фура Scania, ехавшая в сторону Киева. Водитель так и умер, не просыпаясь.
Как объяснил дальнобойщик, во время движения, его ослепили фары идущих машин, и он вывернул резко руль на обочину, так как ему показалось, что кто-то перебегал дорогу.
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